«Так ты можешь выглядеть, если не бухать»: Водонаева показала фото моложавого Галкина

Юмористу Максиму Галкину исполнилось 46 лет, свой день рождения он отметил в Израиле с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

Напомним, артист уехал туда в конце февраля, сославшись на то, что его концерты стали отменять в России. Сейчас муж Примадонны выступает в Израиле, затем продолжит турне в Англии, Латвии, Ирландии.

Максима Галкина поздравили в соцсетях Вера Брежнева, Лера Кудрявцева и другие звезды.

Экс- участница проекта «Звезды в Африке» Алена Водонаева опубликовала в своем телеграме свежее фото комика, написав ему множество комплиментов.

«Максиму Галкину 46. Вот так ты можешь выглядеть, если не будешь бухать и будешь на спорте. Образ жизни — всегда отражается на лице человека. А Максима поздравляю», - высказалась Водонаева.