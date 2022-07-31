Так себе отец! Стас Пьеха почти не видится с сыном

Взаимоотношения 41-летнего Стаса Пьехи с 8-летним сыном Петром вряд ли назовешь идеальными. Родственники крайне редко видятся, потому как живут в разных городах. Мало того, певец и сам не скрывает, что ему трудно найти подход к мальчику.

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Артист трезво оценивает свой вклад в воспитание Петра, поэтому на полном серьезе считает себя далеко не примерным родителем.

«Я, наверное, так себе отец. Мы с сыном живем в разных городах и видимся не так часто, как хотелось бы <…> Если уж говорить о вопросах воспитания, то с этим у меня пока трудно», — высказался певец.

Зато в финансовом плане у Стаса Пьехи все отрепетировано. По словам музыканта, свои обязательства он всегда исполняет точно и в срок.

Ранее Эдита Пьеха высказалась о внуках. По словам прославенной артистки, наследники нечастные гости в ее доме.

Источник: «Мослента»