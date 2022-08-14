«Так радуюсь сильно»: исхудавшая Ира Пингвинова в одних шортиках покружилась у бассейна с дочкой от Димы Чайкова

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пингвинова показала подросшую наследницу Милану.
Ирина Пингвинова с дочкой Миланой

Ирина Пингвинова с дочкой Миланой. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова одна растит дочку Милану от отношений с Димой Чайковым. Пара окончательно рассталась некоторое время назад, и теперь Ира отдает всю свою любовь малышке.

Милане в ноябре исполнится два годика. Ирина Пингвинова старается не расставаться с дочкой. В жаркие августовские дни мама и ее малышки отправились отдыхать у бассейна.

В микроблоге Ирина Пингвинова поделилась видео, на котором запечатлено, как она с Миланой на руках кружится около бассейна.

«Так радуюсь сильно», - строчкой из песни подписала кадры Ирина Пингвинова.

 

От поклонников не укрылось, как за последнее время сильно похудела Ирина Пингвинова. Вероятно, она все еще переживает из-за разлада с Димой Чайковым.

Подписчики поддержали звезду реалити-шоу, сделав комплименты ей и Милане.

«Бусинки мои», «Девчонки, вы красотки», «Какие вы красивые», «Что за милота - мама и дочь», - высказались в Сети.

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