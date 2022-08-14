«Так радуюсь сильно»: исхудавшая Ира Пингвинова в одних шортиках покружилась у бассейна с дочкой от Димы Чайкова

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова одна растит дочку Милану от отношений с Димой Чайковым. Пара окончательно рассталась некоторое время назад, и теперь Ира отдает всю свою любовь малышке.

Милане в ноябре исполнится два годика. Ирина Пингвинова старается не расставаться с дочкой. В жаркие августовские дни мама и ее малышки отправились отдыхать у бассейна.