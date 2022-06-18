«Так пафосно и притянуто за уши»: Шахназаров прошелся по дебютному спектаклю Хаматовой в Риге

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова дебютировала на сцене Нового Рижского театра. Она сыграла в спектакле Post Scriptum латвийского режиссера Алвиса Херманиса, исполнив сразу пять ролей – священника, насильника, учительницу, девочку и автора. Он создан по мотивам российской кампании по защите Донбасса с включением «Бесов» Достоевского. Зрителей просили не аплодировать, и зал они покидали в полной тишине.
Журналист Михаил Шахназаров, наткнувшись на отзывы о спектакле, высмеял произошедшее. В своем микроблоге в «Телеграм» не смог промолчать.
«Зрителей попросили не аплодировать...». Это так трогательно для светлоликих. И так пафосно и притянуто за уши для тех, кто не любит фальшь. И Великого Достоевского, и отрывок из «Бесов» вы зря в пьесу вмонтировали. Именно вмонтировали. Так вы и не поняли, про кого Федор Михайлович это произведение писал», - написал Шахназаров.
Михаил Шахназаров про спектакль с Хаматовой в Риге. Фото: соцсети