«Так пафосно и притянуто за уши»: Шахназаров прошелся по дебютному спектаклю Хаматовой в Риге

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова дебютировала на сцене Нового Рижского театра. Она сыграла в спектакле Post Scriptum латвийского режиссера Алвиса Херманиса, исполнив сразу пять ролей – священника, насильника, учительницу, девочку и автора. Он создан по мотивам российской кампании по защите Донбасса с включением «Бесов» Достоевского. Зрителей просили не аплодировать, и зал они покидали в полной тишине.

Журналист Михаил Шахназаров, наткнувшись на отзывы о спектакле, высмеял произошедшее. В своем микроблоге в «Телеграм» не смог промолчать.