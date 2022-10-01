«Так нежно прижался»: Брухунова показала трогательное фото с сыном Петросяна

Молодая жена юмориста поделилась снимком с наследником.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

33-летняя супруга Евгения Петросяна пока полностью не показывает лицо своего двухлетнего сына Вагана, однако иногда публикует его снимки со спины или в профиль.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На новом фото жена юмориста запечатлела наследника в момент, когда он удобно устроился у нее на руках и трогательно уткнулся лицом в шею.

Пользователей Сети очаровал нежный кадр.

«Какой же милый малыш»; «Так нежно прижался к мамочке, до слез»; «Папино счастье»; «Очаровательный ребенок»; «Обожаю смотреть на вашу замечательную семью. Только папы не хватает», — написали они.

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети 

Напомним, Петросян и Брухунова счастливы вместе уже несколько лет. До того, как жениться на молодой помощнице, юморист 33 года прожил с Еленой Степаненко. Развод пары закончился громким скандалом с дележкой имущества.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  