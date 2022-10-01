«Так нежно прижался»: Брухунова показала трогательное фото с сыном Петросяна

33-летняя супруга Евгения Петросяна пока полностью не показывает лицо своего двухлетнего сына Вагана, однако иногда публикует его снимки со спины или в профиль.

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На новом фото жена юмориста запечатлела наследника в момент, когда он удобно устроился у нее на руках и трогательно уткнулся лицом в шею.

Пользователей Сети очаровал нежный кадр.

«Какой же милый малыш»; «Так нежно прижался к мамочке, до слез»; «Папино счастье»; «Очаровательный ребенок»; «Обожаю смотреть на вашу замечательную семью. Только папы не хватает», — написали они.