«Так не провожали даже Галкина»: Шатунова в Москве хоронят уже третий день

В Москве продолжается траурная церемония по скоропостижно скончавшемуся певцу Юрию Шатунову. В воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища собрались тысячи поклонников бывшего солиста «Ласкового мая». Люди несли белые розы, гроб с артистом буквально утонул в цветах, которые он так воспевал всю свою жизнь.

В понедельник мероприятие было только для родных и близких. Шатунова отпели и кремировали.

А во вторник урну с прахом Юры захоронят на одном из участков кладбища в центре столицы.

Поклонники певца заметили, что похороны Шатунова превзошли по размаху даже самых известных артистов.

«Так не провожали даже Владислава Галкина и Валентину Толкунову!» — отметил один из фанатов музыканта.

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