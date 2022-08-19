«Так много света, чистоты!»: очарованная Лолита зацеловала «солнечного» сына Бледанс (видео)

Певица Лолита и Эвелина Бледанс участвуют в крымском фестивале «Таврида». Экс-жена Александра Цекало рассказала, что в Москве они почти не видятся из-за отсутствия свободного времени, поэтому встретились артистки на полуострове особенно тепло.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Лолита увидела подросшего сына Семена Эвелины Бледанс с синдромом Дауна и была очарована им. Растроганная звезда расцеловала мальчика, а тот ласково обнял Милявскую в ответ.