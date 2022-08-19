«Так много света, чистоты!»: очарованная Лолита зацеловала «солнечного» сына Бледанс (видео)

Певица Лолита и Эвелина Бледанс участвуют в крымском фестивале «Таврида». Экс-жена Александра Цекало рассказала, что в Москве они почти не видятся из-за отсутствия свободного времени, поэтому встретились артистки на полуострове особенно тепло.
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Лолита увидела подросшего сына Семена Эвелины Бледанс с синдромом Дауна и была очарована им. Растроганная звезда расцеловала мальчика, а тот ласково обнял Милявскую в ответ.
«Семик – замечательный мальчишка! Так много настоящего света, воспитания, чистоты! Конечно, он образчик настоящей материнской любви! У Эли, Эвелины нужно этому учиться!
Мы встретились на «Тавриде», в Москве нет времени… Только будьте здоровы, мои хорошие, оба», - написала в соцсетях Лолита.