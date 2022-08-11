Так мило! Авербух с сыном на руках исполнит пируэт на льду, передав Левушку молодой жене

Илья Авербух не стесняется показывать чувства к своей жене Лизе Арзамасовой. Причем пара уже выводит сынишку Льва на публику. Вместе с отцом малыш оказался на ледовой арене. Хореограф с сыном на руках исполнил пируэты на льду, после чего передал Льва его маме.

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Илья Изяславич с сынишкой наклонился через бортик на катке, чтобы Лиза смогла принять малыша в свои надежные объятия. После того, как «папина дочка» прижала к себе Левушку, хореограф наклонился и обнял жену с сыном, поцеловав их двоих.