Так мило! Авербух с сыном на руках исполнит пируэт на льду, передав Левушку молодой жене

Хореограф наклонился через бортик на катке, чтобы Лиза Арзамасова смогла дотянуться до сынишки. После того, как Левушка оказался в объятиях мамы, Илья прильнул к «папиной дочке», поцеловав ее на глазах у восторженной публики.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: личный архив

Илья Авербух не стесняется показывать чувства к своей жене Лизе Арзамасовой. Причем пара уже выводит сынишку Льва на публику. Вместе с отцом малыш оказался на ледовой арене. Хореограф с сыном на руках исполнил пируэты на льду, после чего передал Льва его маме. 

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Илья Изяславич с сынишкой наклонился через бортик на катке, чтобы Лиза смогла принять малыша в свои надежные объятия. После того, как «папина дочка» прижала к себе Левушку, хореограф наклонился и обнял жену с сыном, поцеловав их двоих.

«Такие милые!», «Самый трогательный момент вечера», «Просто ми-ми-ми! Очаровашки», «Левушка такой лапочка!», «Милота!», «Мальчонка спокоен, будущий чемпион», — написали фолловеры.

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