«Так люблю его!»: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала, как сейчас выглядит ее подросший сын от Саши Гобозова

Бывшие участники «Дома-2» Алиана Устиненко и Александр Гобозов запомнились поклонникам реалити-шоу своими бурными отношениями.
На проекте они дважды играли свадьбу и столько же раз оформляли развод. Спасти отношения пары не смогло даже рождение сына Роберта.
Малыш появился на свет в мае 2014 года. Сейчас Роберту уже восемь лет, и он вполне себе самостоятельный мальчик.
Алиана Устиненко гордится своим сыном, который после развода остался жить с ней.
В микроблоге она периодически показывает, как растет и меняется Роберт. На этот раз Алиана Устиненко поделилась видео, которым запечатлела, как Роберт играет дома.
«Сидит строит что-то. Так люблю его!» — подписала кадры Алиана Устиненко.
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Стоит отметить, что о своей личной жизни Алиана Устиненко говорить отказывается. Она давала понять, что у нее есть возлюбленный, но раскрывать какие-либо еще детали Алиана не стала. Вынесла горький урок после телестройки.
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