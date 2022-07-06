«Так люблю его!»: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала, как сейчас выглядит ее подросший сын от Саши Гобозова

Бывшие участники «Дома-2» Алиана Устиненко и Александр Гобозов запомнились поклонникам реалити-шоу своими бурными отношениями.

На проекте они дважды играли свадьбу и столько же раз оформляли развод. Спасти отношения пары не смогло даже рождение сына Роберта.

Малыш появился на свет в мае 2014 года. Сейчас Роберту уже восемь лет, и он вполне себе самостоятельный мальчик.

Алиана Устиненко гордится своим сыном, который после развода остался жить с ней.

В микроблоге она периодически показывает, как растет и меняется Роберт. На этот раз Алиана Устиненко поделилась видео, которым запечатлела, как Роберт играет дома.