Так ли просто? Певец IVAN не смолчал о продвижении молодых артистов

Певец IVAN (Александр Иванов) в интервью порталу «А теперь внимание!» заявил, что продвижение сквозь тернии шоу-бизнеса несколько изменилось — годами ранее обрести популярность было в разы сложнее.

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«Я думаю, что действительно проще (продвигаться молодым артистам — прим. ред.), потому что появился Интернет и всякие различные соцсети. Сейчас проще попасть на телевидение. Есть ряд музыкальных телеканалов, которые с удовольствием сотрудничают с молодыми артистами», — высказался музыкант.

По его мнению, руководство музыкальных каналов с удовольствием работает с юными дарованиями. Такая заинтересованность — это огромный плюс в продвижении, считает певец.

Ранее стало известно, что IVAN готовит премьеру новой песни вместе с Николаем Носковым и Стасом Пьехой.

Источник: портал «А теперь внимание!»