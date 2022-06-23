«Так коротко пожил Юра! Все под Богом ходим»: Соседов опечален новостью о смерти молодого Шатунова

Музыкальный критик выразил соболезнования близким Юрия Шатунова, известие о смерти которого прозвучало как гром среди ясного неба. Лидеру группы «Ласковый май» было всего 48 лет. Он скончался в результате острой сердечной недостаточности. Причиной стал обширный инфаркт.

«Я очень мало знал Юрия Шатунова. Мы, может быть, всего пару раз встречались за кулисами телевизионных программ, у Малахова или еще у кого-то. И все... Я его мало знал как человека. Он жил в Германии. Его здесь практически и не было. Он приезжал только на ретродискотеки. Иногда... Милый человек был!

Если говорить о группе «Ласковый май»... Без Разина, конечно, ничего бы вообще не было. И там было много солистов, не только Юра Шатунов. Он стал просто самой яркой звездой этого коллектива, его символом. Запомнился народу его образ, мальчик из детского дома, сирота, милый такой. Пел слезливые, мелодичные песни. Они запоминались на раз. Простые мелодии, которые ложатся на слух. Прозрачные и понятные тексты, про белые розы, которые увядают на морозе. И девочки сочувствовали. Под розой они себя подразумевали. В этом секрет успеха.

Думали, что все это ненадолго, схлынет волна «Ласкового мая». Но песни-то не забылись. Сейчас такие песни уже не пишут. Пишут материал с невнятными текстами, где нет ни мысли, ни чувства. А тогда писали такие мелодии: корнями это уходит в традицию советской песни. Упрощенный вариант советской песни, я бы сказал. Когда понятен смысл. Да, тексты детские и простые, но они соответствовали тем образам, которые воплощали солисты «Ласкового мая». Все-таки песни Сергея Кузнецова идеально легли на образ Юры Шатунова. Он хороший автор.

Жаль, что так коротко прожил Юра! Всего 48 лет. Значит, так написано... Уходят так равно артисты: и Пьер Нарцисс, и Шатунов. Все мы ходим под Богом», — рассказал Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.