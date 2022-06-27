Так хотел артист: стала известна последняя воля Юрия Шатунова

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Новость о смерти всенародного любимца шокировала всех, по сей день многие не могут поверить в эту трагедию. Однако реальность такова: Шатунов умер от инфаркта, не успев получить медицинскую помощь.

26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве состоялось прощание всех желающих с Юрой Шатуновым. Людской поток был нескончаем, и организаторам пришлось продлять время, чтобы все присутствующие смогли проститься с кумиром. В итоге завершилось все не в 15 часов, как было заявлено изначально, а в 22 часа.

Прощание жены и детей с Шатуновым состоится отдельно, во вторник, 27 июня. Затем артиста кремируют — такова была последняя воля Шатунова, сообщает «Комсомольская правда».