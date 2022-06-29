«Так хорошо быть иждивенкой!»: Пугачева рассказала, почему спряталась за Галкина

Хит Аллы Пугачевой «Сильная женщина плачет у окна» поистине отражал внутреннее состояние народной артистки в 90-е годы. Певица привыкла решать все сама, ни на кого не полагаясь, но вовсе не наслаждалась этим образом жизни. Как и многие россиянки.

И только с Максимом Галкиным она смогла себя почувствовать настоящей слабой женщиной и полностью переложить на него все заботы.

«Знаешь, у меня впервые защита появилась. Все время делаю вид, что ничего не понимаю. Теперь Макс за меня все решает. Так хорошо быть иждивенкой!» — сказала Алла Пугачева Кире Прошутинской.

Телеведущая считает, что с ним Примадонна преодолела многие комплексы из юности. Поборола стеснение, зажатость, он просто сделал ее счастливой. Не удивительно, что певица полностью доверилась мужу и теперь действительно ведет себя так, будто она за каменной стеной.

Источник: МК.ru.

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