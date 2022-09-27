«Так и треснуть можно»: Волочкова похвасталась идеальной растяжкой

Анастасия Волочкова часами потеет в балетной студии. После репетиции экс-прима Большого театра продолжает тренироваться в фитнес-клубе.
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На своей странице в соцсети звезда показала фрагмент одного из своих занятий. Анастасия удобно устроилась на тренажере и выполнила несколько упражнений на растяжку.
«Любимый тренажер я использую по своему назначению. Каждый раз после репетиции. Очень эффективные упражнения. Пробуйте, не пожалеете», — написала Волочкова.
Пользователи Сети восхитились растяжкой балерины.
«Ничего себе! Так и треснуть можно», «Вы в отличной форме! Не думаю, что хоть один ваш хейтер или кто-то из звезд такое сможет повторить», «Умница! Так держать», «Просто красотка», — высказались они.