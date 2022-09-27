«Так и треснуть можно»: Волочкова похвасталась идеальной растяжкой

Анастасия Волочкова часами потеет в балетной студии. После репетиции экс-прима Большого театра продолжает тренироваться в фитнес-клубе.

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На своей странице в соцсети звезда показала фрагмент одного из своих занятий. Анастасия удобно устроилась на тренажере и выполнила несколько упражнений на растяжку.