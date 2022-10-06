«Так и работаем каждый день»: Роман Емельянов высказался о запрете песен Аллы Пугачевой на радио

Накануне стало известно, что некоторые радиостанции заявили об отказе крутить песни в исполнении Аллы Пугачевой, а также Валерия Меладзе. Под запрет попали и композиции, написанные Константином Меладзе.
Поклонники всполошились: они не представляют себе жизни без легендарных песен Аллы Пугачевой.
Генеральный директор ЕМГ - Европейской медиагруппы Роман Емельянов в микроблоге признался, что его буквально атаковали вопросами на эту тему.
Роман Емельянов. Фото: личный архив
«Сегодня атаковали СМИ, правда ли, что вы сняли песни Аллы Пугачевой. Нет, не правда, ничего не снимали. Отвечаю сразу всем. Наши радиостанции работают для слушателей. Если слушатели скажут, что не хотят слышать те, или иные песни, мы их, разумеется, снимем и поставим те, которые они хотят слышать. Собственно, мы так и работаем каждый день!» - высказался Роман Емельянов в микроблоге.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, в Европейскую медиагруппу входят радиостанции «Европа плюс», «Ретро ФМ», «Дорожное радио», «Новое радио» и другие.