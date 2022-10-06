«Так и работаем каждый день»: Роман Емельянов высказался о запрете песен Аллы Пугачевой на радио

Накануне стало известно, что некоторые радиостанции заявили об отказе крутить песни в исполнении Аллы Пугачевой, а также Валерия Меладзе. Под запрет попали и композиции, написанные Константином Меладзе.

Поклонники всполошились: они не представляют себе жизни без легендарных песен Аллы Пугачевой.

Генеральный директор ЕМГ - Европейской медиагруппы Роман Емельянов в микроблоге признался, что его буквально атаковали вопросами на эту тему.