«Так и передайте мужу Нюши»: Кушанашвили опять прошелся по уму Сивова

Отар Кушанашвили неожиданно налетел на Игоря Сивова, заявив, что Нюша из-за него потеряла карьеру.

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Кроме того, светский обозреватель усомнился в высоких интеллектуальных способностях бизнесмена, который позиционирует себя психологом и экспертом во взаимоотношениях и родительстве.

Отар Кушанашвили полагает, что бывший чиновник взялся не за свое дело — дескать, для зарабатывания на марафонах нужно иметь очень много мозга.

Журналист на этом не успокоился. В своей новой публикации в «Телеграме» он восхитился Бари Алибасовым, который умеет привлекать к себе внимание на сущей ерунде. И при этом не смог не вспомнить Игоря Сивова.

«Этот исполин (Бари Алибасов — Прим. ред.) и научил меня возводить эксцентрику в жизненную доктрину, и это он ввел в обиход выражение «двуногие кроты», но — при наружной чокнутости — я ни в ком не встречал большей самоиронии, а самоирония есть признак (один из, конечно) интеллекта (так и передайте мужу Нюши)», — высказался Отар Кушанашвили.