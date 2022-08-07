«Так и не скажешь, что 36 лет»: Пынзарь похвасталась идеальной фигурой и русалочьими волосами

Работа Алены Ашмариной привела Дарью Пынзарь в полный восторг. В микроблоге она поделилась видео, на котором покрасовалась с наращенными локонами, заявив, что они явно сделали ее лет на десять моложе.

К тому же Дарья Пынзарь облачилась в черные легинсы и топ, подчеркнувшие ее стройность.