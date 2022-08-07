«Так и не скажешь, что 36 лет»: Пынзарь похвасталась идеальной фигурой и русалочьими волосами

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем и сыновьями накануне прилетела из Турции в Москву.
Здесь семейство намерено переждать жуткую августовскую жару в Аланье, сделать шенгенские визы и еще ряд дел.
Так, Дарья Пынзарь первым делом отправилась в салон красоты бывшей участницы проекта Алены Ашмариной. Блондинка нарастила волосы.
Работа Алены Ашмариной привела Дарью Пынзарь в полный восторг. В микроблоге она поделилась видео, на котором покрасовалась с наращенными локонами, заявив, что они явно сделали ее лет на десять моложе.
К тому же Дарья Пынзарь облачилась в черные легинсы и топ, подчеркнувшие ее стройность.
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«Сразу чувствую себя молодой. С волосами сразу как будто минус десять лет. Вообще. Так и не скажешь, что 36 лет. Ааа! Классно! Не знаю, только на меня так влияет наличие длинных волос или нет?» - восхитилась сама собой Дарья Пынзарь.