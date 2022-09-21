«Так и не помирились»: Меган Маркл и принц Гарри вернулись в США

В среду, 21 сентября, Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Соединенные Штаты, где жили последние несколько лет. Внук королевы Елизаветы со своей скандальной супругой прилетал в Лондон на похороны своей бабушки.

Британские журналисты надеялись, что опальный принц помирится как минимум со своим братом — Уильямом, но чуда не произошло.

«Общее горе должно было сплотить семьи, но долгожданного примирения так и не случилось», — сообщили источники Daily Mail.

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