«Так и будет развлекать публику животом»: Миро высмеяла Собчак

Лена Миро язвительно высказалась о Ксении Собчак, которая то со всех сторон показывает округлившийся живот, намекая на интересное положение, то опровергает свою беременность, публикуя снимки в бикини.

По мнению блогерши, телеведущая намеренно провоцирует сплетни, чтобы быть на слуху, поскольку ничем больше не интересна публике.

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«Не проведешь свадьбы — не будет денег. Журналисткой и гуру Собчак ведь так и не стала. Так и будет развлекать публику животом», — высказалась Лена на сайте lena-miro.ru.

Стоит отметить, что Миро часто критикует знаменитостей. Накануне она прошлась по Любови Успенской. Акула пера пристыдила 68-летнюю певицу за откровенные наряды.