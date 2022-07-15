Так еще стройнее: Стеша Маликова щегольнула в ультрамодных брюках в пол и блузке лазурного цвета

Стеша Маликова является выпускницей МГИМО. Она частая гостья на светских раутах и красных дорожках, так как родилась в семье Дмитрия Маликова.
Дочка певца стала интересоваться модой в юности и теперь владеет своим брендом одежды. Каждый сезон она хвастается актуальными обновками.
На этот раз Маликова отдыхает в Турции. Она исполнила свою мечту и полетала на воздушном шаре. В жаркой стране светская львица носит шорты и топы. Она также очень любит легкие платья. С собой бизнесвумен взяла много нарядов.
На этот раз Стеша для вечерней прогулки выбрала один из трендовых нарядов. Она облачилась в белоснежные брюки в пол. Она дополнила их бирюзовой блузкой.
За счет длинных брюк клеш модница визуально удлинила силуэт. Такой фишкой пользуются многие звезды от Леры Кудрявцевой до Юлии Барановской.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды