Так еще стройнее: Стеша Маликова щегольнула в ультрамодных брюках в пол и блузке лазурного цвета

Стеша Маликова является выпускницей МГИМО. Она частая гостья на светских раутах и красных дорожках, так как родилась в семье Дмитрия Маликова.

Дочка певца стала интересоваться модой в юности и теперь владеет своим брендом одежды. Каждый сезон она хвастается актуальными обновками.