Так эффектнее: раздвинув ноги, Валя Карнавал в откровенном костюмчике оседлала скамейку

Популярная в Сети блогерша и певица Валя Карнавал поделилась кадрами из тренажерного зала. Звезда усиленно занимается, прорабатывая все группы мышц, и выбирает даже нелюбимые упражнения.

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В зале она появилась в белоснежном костюмчике, состоящем из белого кроп-худи и шортиков с прозрачными вставками. Оседлав скамейку, Карнавал широко раздвинула ноги и наклонилась так, что ее пышный бюст едва не выскочил из декольте. Подобные наряды, к слову, звезды выбирают все чаще, чтобы мотивировать себя и окружающих на новые достижения.