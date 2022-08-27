Так эффектнее: раздвинув ноги, Валя Карнавал в откровенном костюмчике оседлала скамейку

Певица пришла в спортзал, сверкая соблазнительным декольте.
Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Популярная в Сети блогерша и певица Валя Карнавал поделилась кадрами из тренажерного зала. Звезда усиленно занимается, прорабатывая все группы мышц, и выбирает даже нелюбимые упражнения.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В зале она появилась в белоснежном костюмчике, состоящем из белого кроп-худи и шортиков с прозрачными вставками. Оседлав скамейку, Карнавал широко раздвинула ноги и наклонилась так, что ее пышный бюст едва не выскочил из декольте. Подобные наряды, к слову, звезды выбирают все чаще, чтобы мотивировать себя и окружающих на новые достижения.

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  