«Так, дурость»: куролесил ли Шатунов на всю Москву в начале карьеры

«Одна из легенд, что вы куролесили, гуляли на всю Москву», — спросил Федор Бондарчук.

«Могу сразу опровергнуть. Не особенно злоупотреблял. Ни наркотики, ни алкоголь не интересовали. Были времена, когда баловался, но глобально не нашел творческого вдохновения в этом. Так, дурость. Мое вдохновение — семья», — говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы.