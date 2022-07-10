Так чувственно: Павел Прилучный прижал к себе и расцеловал молодую жену Зепюр Брутян во время прогулки

Муж и жена Павел Прилучный и Зепюр Брутян в эти дни находятся на исторической родине актрисы. Супруги наслаждаются красотами Армении.

Парочку так впечатлила окружающая их красота величественных гор, что Прилучный и Брутян не сдержали эмоций и слились в поцелуе.

На видео, которым Зепюр поделилась в микроблоге, запечатлен не только ее страстный поцелуй с Павлом, но и его бесконечно счастливое и довольное лицо. Такое не сыграть.