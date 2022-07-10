Так чувственно: Павел Прилучный прижал к себе и расцеловал молодую жену Зепюр Брутян во время прогулки

Супруги Павел Прилучный и Зепюр Брутян публично продемонстрировали страсть.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети

Муж и жена Павел Прилучный и Зепюр Брутян в эти дни находятся на исторической родине актрисы. Супруги наслаждаются красотами Армении.

Парочку так впечатлила окружающая их красота величественных гор, что Прилучный и Брутян не сдержали эмоций и слились в поцелуе.

На видео, которым Зепюр поделилась в микроблоге, запечатлен не только ее страстный поцелуй с Павлом, но и его бесконечно счастливое и довольное лицо. Такое не сыграть.

 

«Магия природы», - подписала чувственные кадры Зепюр Брутян.

Поклонники пары пришли в восторг от их страстного поцелуя.

«Когда мужчина влюбляется - это красиво!», «Любви вам. Прям так чувственно!», «Не могу налюбоваться! Такие красавчики», «На это можно смотреть вечно», - высказались в Сети.

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