Так чувственно: Павел Прилучный прижал к себе и расцеловал молодую жену Зепюр Брутян во время прогулки

Муж и жена Павел Прилучный и Зепюр Брутян в эти дни находятся на исторической родине актрисы. Супруги наслаждаются красотами Армении.
Парочку так впечатлила окружающая их красота величественных гор, что Прилучный и Брутян не сдержали эмоций и слились в поцелуе.
На видео, которым Зепюр поделилась в микроблоге, запечатлен не только ее страстный поцелуй с Павлом, но и его бесконечно счастливое и довольное лицо. Такое не сыграть.
«Магия природы», - подписала чувственные кадры Зепюр Брутян.
Поклонники пары пришли в восторг от их страстного поцелуя.
«Когда мужчина влюбляется - это красиво!», «Любви вам. Прям так чувственно!», «Не могу налюбоваться! Такие красавчики», «На это можно смотреть вечно», - высказались в Сети.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Смотрите также