«Так было всегда»: Запашный объяснил, когда вернутся сбежавшие звезды, и что их здесь ждет

С весны за пределы страны устремились многие звезды – Максим Галкин и Алла Пугачева, Рената Литвинова и Земфира, Чулпан Хаматова и Андрей Белый и многие-многие другие. Кто-то пытается зарабатывать за пределами страны, кто-то уже начал жаловаться на трудную жизнь в эмиграции. И артист Эдгард Запашный объяснил, какое будущее ждет таких людей.

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Запашный в интервью сайту Pravda.ru подчеркнул, что никаких стадионов Галкин или Макаревич за границей уже не соберут. Из залы сократятся до 1-1,5 тысяч человек, что, собственно, сегодня и происходит у мужа Пугачевой в его европейских гастролях. Рано или поздно сбежавшие вернутся, но ждать их здесь никто не будет – их популярность будет падать.