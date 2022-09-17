«Так будет с каждой тварью»: Мизулина — хлестко о Галкине*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя новость о том, что Максима Галкина* признали иноагентом, без сожаления отметила, что юморист сам в этом виноват.
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Как выразилась дочь сенатора Елены Мизулиной, «завсегдатай главного канала страны со скоростью ракеты упал на самое дно», потому что сильно разозлил русский народ своими острыми высказываниями об известных событиях. Поэтому назад дороги не будет, убеждена Мизулина-младшая.
«Так разозлить русский народ! Да, на это действительно нужен талант, — высказалась член Общественной палаты РФ. — Статус иноагента — это значит, что никакой больше работы на телевидении, никаких корпоративов, рекламных контрактов, никаких концертов в России. Так будет с каждой тварью, которая предала нашу Родину».
Напомним, телеведущего Максима Галкина 16 сентября Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов. Такой статус говорит о том, что его обладатель работает в интересах другого государства, но не России.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента