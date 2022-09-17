«Так будет с каждой тварью»: Мизулина — хлестко о Галкине*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя новость о том, что Максима Галкина* признали иноагентом, без сожаления отметила, что юморист сам в этом виноват.

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Как выразилась дочь сенатора Елены Мизулиной, «завсегдатай главного канала страны со скоростью ракеты упал на самое дно», потому что сильно разозлил русский народ своими острыми высказываниями об известных событиях. Поэтому назад дороги не будет, убеждена Мизулина-младшая.