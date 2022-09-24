Таисия Повалий изменилось до неузнаваемости после неудачного укола красоты

Украинская певица Таисия Повалий всегда была красоткой. Однако в последнее время журналисты заметили, что артистка перестала быть похожей на себя.

Оказалось, что Повалий сделала неудачный укол красоты - ей обкололи носогубную складку. И результат не оправдал ожидание.

«У меня до сих пор в лице мигрирует этот гель. И я советую всем женщинам хорошо изучать тему перед тем, как что-то себе сделать», - заявила Таисия в программе «Ты не поверишь!».

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Гель периодически доставляет неприятности Повалий. Вещество часто воспаляется в местах скопления.