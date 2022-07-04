Таинственный поклонник Шатунова потратил на розы при прощании с певцом полмиллиона

До сих пор никому не известно, кто же он — тот таинственный поклонник, от которого на прощание с Юрием Шатуновым доставили целый фургон роз. В среде фанатов обсуждаются две версии: одни считают, что здесь не обошлось без Андрея Разина, другие уверены, что цветы прислала Алла Пугачева.

Удалось узнать кое-что из первых уст — от человека, который занимался на прощании с Шатуновым раздачей букетов. Его зовут Сергей Фролов. Он отрицает причастность к доставке цветов Аллы Пугачевой:

«Алла сейчас в опале, ей не до роз. Она не имеет отношение к акции».

На вопрос об Андрее Разине мужчина ответил не менее категорично:

«Да вы что, нет, конечно. Человек, который организовал акцию, далек от шоу-бизнеса. Скажем так, он просто бизнесмен. Сделал это искренне. Ему нравился Шатунов».

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По словам Фролова, розы, присланные на панихиды певцов, — отечественные, выращены в России, их заказывали оптом. Сколько стоит фургон роз, привезенный на прощание с Шатуновым? — спросили Сергея Фролова. Он признался:

«Я могу примерно сказать. Средняя цена розы в магазине примерно 80-100 рублей. Оптом в два раза дешевле. 10 тысяч роз мы привезли на прощание с Шатуновым. Значит, около полумиллиона рублей выходит. На Нарцисса привезли пять тысяч цветов».

Сергея Фролова не удивляет, по его словам, щедрость неизвестного поклонника:

«Не все в деньги упирается. Люди забыли о меценатстве, благотворительности. Надо это возрождать», — цитирует его слова издание МК.

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