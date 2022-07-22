Сжигает мосты? Ургант отказался от заработков в России

В последние месяцы Иван Ургант почти не выходит на связь с поклонниками, а также не появляется на телевидении и светских мероприятиях. При этом шоумен продолжает решать рабочие вопросы.

Так, 21 июля телеведущий вышел из состава учредителей агентства элитной недвижимости Evans. Он был совладельцем фирмы около шести лет.

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Стоит отметить, что бизнес Урганта был весьма прибыльным. Evans является одним из самых крупных в РФ агентств (по количеству сделок с элитной недвижимостью). В прошлом году доход фирмы составил порядка 22 миллионов рублей.

По информации kp.ru, теперь у Ивана не осталось ни одного бизнес-проекта в России.

Напомним, сейчас популярное шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Последний выпуск проекта транслировался 21 февраля.