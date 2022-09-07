«Сюжет вообще никак не совпадает»: Эвелина Бледанс оценила американский ремейк «Иронии судьбы»

Премьера картины «Ирония судьбы в Голливуде» состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». В зале присутствовали режиссер Марюс Вайсберг с супругой Натальей Бардо и сыном, а также многие известные артисты, такие как Филипп Киркоров, Александр Ревва, певица Глюкоза со своими дочерьми, Гарик Харламов, Алена Водонаева и другие.