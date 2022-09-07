«Сюжет вообще никак не совпадает»: Эвелина Бледанс оценила американский ремейк «Иронии судьбы»

Российская актриса Эвелина Бледанс вечером 6 сентября посетила премьеру американского фильма «Ирония судьбы в Голливуде» (оригинальное название - «About Fate»), который является современным ремейком всеми любимой комедии Эльдара Рязанова.
После просмотра фильма Бледанс поделилась мнением о творении режиссера Марюса Вайсберга. По ее словам, фильм смотрится на одном дыхании, но от оригинала голливудский аналог отличается очень сильно.
На премьере «Иронии судьбы в Голливуде» присутствовал даже Киркоров. Фото: соцсети
«Сюжет вообще никак не совпадает. Тема берется за основу, а так тема тем более расширенная, современная: как судьба меняется у людей, когда они попадают в квартиру другого человека», − объяснила Эвелина.
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Премьера картины «Ирония судьбы в Голливуде» состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». В зале присутствовали режиссер Марюс Вайсберг с супругой Натальей Бардо и сыном, а также многие известные артисты, такие как Филипп Киркоров, Александр Ревва, певица Глюкоза со своими дочерьми, Гарик Харламов, Алена Водонаева и другие.