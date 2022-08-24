«Сюжет простой»: Железняк раскрыла причины успеха сериала «Сваты»

Актриса Олеся Железняк в программе «Мой герой» объяснила, почему у сериала «Сваты» такой неимоверный успех.
«Секрет в чем? Сюжет простой. Диалоги простые. Взаимоотношения простые. Какой-то высокохудожественности там нет. Сложных драматургических ходов нет. Но там есть любовь и радость жизни. Бесхитростность. Герои бесхитростные. Эти люди ничего не держат за пазухой».
Как отметила Железняк, ей интересен такой вид деятельности. «Я считаю, что будущее за сериалами. Кино - одномоментный акт, а сериал похож на нашу жизнь. С людьми все время что-то происходит», - заявила актриса.
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Напомним, что седьмой сезон сериала «Сваты» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. Снимать продолжение ленты режиссер Андрей Яковлев не планирует.