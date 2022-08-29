Сюрпризы для телезрителей: новые шоу в новом сезоне

Новый сезон российского телевидения принесет зрителям ряд новых программ, среди которых ожидаются довольно громкие премьеры — например, вокальный проект «Фантастика», представляющий собой адаптированную версию программы «Альтер эго» телеканала Fox. «Фантастика» будет показываться на Первом канале.

Кроме того, зрители смогут увидеть передачу «Большие перемены» и официальную версию «Альтер эго» — проект «Аватар». В шоу «Поем на кухне всей страной» будут соединяться сразу два жанра — вокальный и кулинарный.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

А программа «Вызов» будет посвящена теме выживания в лесу. Как сообщает издание «РИА ФАН», новые проекты должны заинтересовать российских зрителей.