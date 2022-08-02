Сынок скоро маму ростом перегонит: Стоцкая с детьми, похожими на Киркорова, прогулялась по турецкому саду

Экс-подопечная Филиппа Киркорова, певица Анастасия Стоцкая — дважды мама. Ее старший сынок Саша, которому уже 12 лет, по мнению многочисленных поклонников, растет копией Киркорова. Но сама артистка никак не комментирует сей факт, предпочитая его игнорировать.

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Сейчас Стоцкая отдыхает в Турции с детьми. И показала новое фото с прогулки по турецкому саду за ручку с сыном и дочкой. Первенец Стоцкой за лето так вытянулся, что еще немного — и перегонит маму ростом. И все больше похож на Филиппа Бедросовича — такие же большие глаза, черные волосы. Как и пятилетняя дочка певицы Вера, не взявшая от маминой внешности ничего.