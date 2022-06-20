Сын Жириновского впервые рассказал о ссоре с отцом и смене имени

После смерти Владимира Жириновского активно поползли слухи о том, что его старший сын Игорь Лебедев крепко поссорился с ним и даже поменял имя, фамилию и отчество, сбежав якобы на ПМЖ в Испанию. А когда наследника не увидели на похоронах, эти разговоры стали звучать еще активнее.

Игорь Лебедев сам вышел на журналистов КП, чтобы опровергнуть некоторые факты. Во-первых, он заверил, что не ссорился со своим отцом, а просто прекратил политическую деятельность по обоюдному согласию.

И, во-вторых, заявил, что имени (на якобы Гарсия Давида Александровича) он не менял, как и своего гражданства. Он также напомнил, что приструнил по этому поводу в суде программу «Момент истины», которая распространила непроверенные данные.

«Я Лебедев Игорь Владимирович. У меня на руках российский паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение, счет за коммунальные платежи, полис медицинского страхования и все документы, какие только могут быть у гражданина РФ. Все остальное — это чье-то воспаленное воображение или желание вновь очернить», — прокомментировал сын Жириновского.

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