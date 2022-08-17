Сын Юрия Шатунова может продолжить дело отца на сцене и спеть «Белые розы»

Как рассказал адвокат Андрей Алешкин, спустя полгода после смерти звезды жена Светлана должна вступить в наследство. После этого она может передать песни сыну.

«Он как законный наследник своего отца сможет исполнять его хиты под той же фамилией - Шатунов. Таким образом, концертная деятельность артиста, которого любили миллионы зрителей, может быть продолжена даже после его ухода. При этом права на хиты не нужно будет продавать, передавать, искать нового вокалиста – все решается простым вступлением в наследство. И этот выход из ситуации мне кажется самым разумным», - заметил Алешкин.

Впрочем, продюсер Андрей Разин может подставить подножку. В свое время он зарегистрировал в США бренд и все права на песни «Ласкового мая». К нарушителям могут применить санкции. Если бы Дэннис жил в России, то проблем не было. Никто бы не стал исполнять американские законы. Однако он проживает в Германии, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Разин и Шатунов судились за творчество «Ласкового мая» в последние годы жизни музыканта. Некоторые склонны считать, что эти суды и подорвали здоровье исполнителя.