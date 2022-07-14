Сын Владимира Высоцкого рассказал о конфликте с Мариной Влади

Актриса Марина Влади стала последней любовью Владимира Высоцкого. Они поженились за 10 лет до смерти артиста и были счастливы. Однако после смерти певца его сын Никита не смог найти с Влади общий язык. Мужчина признается, что их пути разошлись.

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«Да, у нас с ней конфликт. Миры очень уж разные… В душе она ко мне каких-то страшных претензий не имеет. Как и я к ней. Мы в общем-то чужие люди… Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно», — объяснил Никита в беседе с kp.ru.

Как выяснилось, Влади написала книгу «Владимир, или Прерванный полет», которая оскорбила Никиту.