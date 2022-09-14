Сын уже спорит с мамой: Муцениеце в модном плаще и ботинках на толстой подошве прогулялась с детьми Прилучного

Агата Муцениеце является актрисой и уже больше 10 лет она строит карьеру. После переезда в Москву из родной Латвии она училась, получала роли в рекламе и сериала. Известной ей принесла картина «Закрытая школа». Там она познакомилась с Павлом Прилучным, с которым прожила в браке 8 лет. После расставания они остались друзьями.
В этом году Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян, с которой он работал в сериале «В клетке». Муцениеце предпочитает не обсуждать личную жизнь экс-мужа. При этом она не запрещает ему видеть детей. Малыши порой гостят у папы и мачехи. Но теперь актриса забрала их к себе, так как началась учеба.
На этот раз Агата поделилась трогательным видео. Она облачилась в плащ цвета хаки и ботинки на толстой подошве. Актриса была без макияжа. Она встретила детей, у которых закончились уроки. Муцениеце поспорила с сыном, который не поверил маме, утверждавшей, что ее плащ непромокаемый.
«Говорю, польешь воду на пальто и она прям скатывается!» – отметила артистка.
«Да нет», – заявил Тимофей.
«Почему? Спорим? На фофан!» – сказала Агата.
На этот раз она выиграла, так как вода скатилась по рукаву. Капли актриса просто стряхнула. Она похвасталась, что выиграла. Рядом была и дочка звезды, облаченная в юбку и пуховую куртку. С наследница Муценице всегда легко находит общий язык. Поклонники восхитились тем, как артистка ведет себя с наследниками.