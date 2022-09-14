Сын уже спорит с мамой: Муцениеце в модном плаще и ботинках на толстой подошве прогулялась с детьми Прилучного

В этом году Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян, с которой он работал в сериале «В клетке». Муцениеце предпочитает не обсуждать личную жизнь экс-мужа. При этом она не запрещает ему видеть детей. Малыши порой гостят у папы и мачехи. Но теперь актриса забрала их к себе, так как началась учеба.