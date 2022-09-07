Сын Таисии Повалий объяснил, почему его мама не появляется на родине

Сын певицы Таисии Повалий — Денис — в соцсетях объяснил, почему его мама покинула Украину. Он напомнил, что еще в 2004 году их семья бежала из Киева. Им угрожали расправой за агитацию в пользу политика Виктора Януковича.
«В 2014 году снова выбирается пара артистов — Ани Лорак и Таисия Повалий, которые регулярно появляются на российском телевидении, и им присваивается почетное звание «Предатель Украины».
По словам Дениса, его маме в 2019 году не дали выступить в Киеве, хотя она очень этого хотела. Причем предлог был невнятный.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Таисия Повалий предпочла жить в России. На родине она появляться не собирается.