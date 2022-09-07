Сын Таисии Повалий объяснил, почему его мама не появляется на родине

По словам Дениса, его маме в 2019 году не дали выступить в Киеве, хотя она очень этого хотела. Причем предлог был невнятный.

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Напомним, что Таисия Повалий предпочла жить в России. На родине она появляться не собирается.