Сын Стивена Сигала признался, что, возможно, женится на русской

Доминик, сын известного актера Стивена Сигала, прилетел в Москву на день рождения своей подруги – певицы Насти IVKA. И даже недолго поприсутствовал на празднике в ресторане. На вопросы журналистов он ответил:

«Это уже не первый раз, когда я на большом мероприятии в Москве. Сегодняшняя вечеринка очень красивая, невероятно счастлив быть на дне рождения Насти. Я подготовил подарок, но это сюрприз, поэтому я не могу сказать, что это».

Доминика спросили о том, что ему нравится в России и какие у него планы на будущее. Сын Сигала признался:

«Нравятся люди, культура, архитектура. Я планирую поучаствовать в съемочном процессе, но пока не решил, что именно буду делать. Я пока в раздумьях, чем заниматься в Москве. Не был здесь долгое время, и сейчас восполняю время своего отсутствия, думаю о будущем здесь.

В Москве хожу по музеям, у меня пока нет какого-то любимого музея, но мне нравится исследовать различные объекты архитектуры в городе и другие подобные вещи».

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А самый интересный ответ молодого человека журналисты «МК» услышали на вопрос, нравятся ли ему русские женщины.