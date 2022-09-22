Сын Сергея Пускепалиса расплакался на похоронах отца

В четверг, 22 сентября, в Ярославле прощаются со звездой фильма «Одесский пароход» Сергеем Пускепалисом. Траурная процессия проходит в Волковском театре.

Сотни людей возлагают цветы у гроба артиста, пришедшие выражают соболезнования вдове и наследнику Пускепалиса, Глебу. Мужчина сидит в темных очках, не может сдержать слез.

«Он всегда был для меня в жизни ориентиром. Это мой старший брат. Самый надежный, самый правдивый, самый честный», — заявил директор Театра имени Волкова, друг и бывший коллега актера по бизнесу Герман Громов.

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Сергей Пускепалис, напомним, стал жертвой страшного ДТП в Ярославской области. Шансов выжить у него не было.