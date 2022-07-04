Сын Сергея Доренко заявил о своем намерении судиться с вдовой журналиста

Конфликты в семье Сергея Доренко начались сразу же после его смерти. Старшие дочери знаменитого журналиста настаивали на христианском обряде похорон, однако вдова, Юлия Доренко, решила кремировать тело мужа.

После церемонии часть праха покойного развеяли над Керчью (такое желание Доренко высказывал при жизни).

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Другая часть была захоронена в Москве, на Троекуровском кладбище. Права на ответственное хранение могилы принадлежит вдове Доренко.

Однако сын журналиста от первого брака, 23-летний Прохор, собирается судиться за эти права. Он требует, чтобы права передали ему для того, чтобы получить возможность хоронить на участке других членов семьи Доренко, сообщает издание РИА ФАН.

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