Сын Сенчуковой и Рыбина едва не сорвал собственную свадьбу

Единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий чуть было не сорвал собственную свадьбу. Незадолго до торжества звездный наследник делился, что готовится к знаменательному событию без сторонней помощи, однако в день «Х» парень забыл о самом главном, из-за чего свадьба могла и не состояться.
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По дороге в загс жених с ужасом заметил, что оставил дома обручальные кольца. Ради украшений кортеж пришлось разворачивать.
Однако во Дворце бракосочетаний влюбленных ждал новый удар — Василий не захватил с собой паспорта. Так или иначе, церемония все же состоялась.
Напомним, Рыбин-младший знаком со своей возлюбленной с детского сада. Сначала Василий и Дарья просто дружили, а в 14-летнем возрасте начали встречаться. Звездные родители души не чают в новоиспеченной невестке. В интервью они не раз отмечали, что довольны выбором сына.