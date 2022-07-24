Сын Сенчуковой и Рыбина едва не сорвал собственную свадьбу

Единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий чуть было не сорвал собственную свадьбу. Незадолго до торжества звездный наследник делился, что готовится к знаменательному событию без сторонней помощи, однако в день «Х» парень забыл о самом главном, из-за чего свадьба могла и не состояться.

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По дороге в загс жених с ужасом заметил, что оставил дома обручальные кольца. Ради украшений кортеж пришлось разворачивать.

Однако во Дворце бракосочетаний влюбленных ждал новый удар — Василий не захватил с собой паспорта. Так или иначе, церемония все же состоялась.