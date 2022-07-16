«Сын Отечества»: Запашный порадовался за Лепса

Свой юбилей Григорий Лепс отмечает 16 июля. Ему исполнилось 60 лет. Накануне он дал большой сольный концерт в «Лужниках» и стал Народным артистом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Дрессировщик Эдгард Запашный, узнав об этом, порадовался за знаменитость.