«Сын Отечества»: Запашный порадовался за Лепса

Свой юбилей Григорий Лепс отмечает 16 июля. Ему исполнилось 60 лет. Накануне он дал большой сольный концерт в «Лужниках» и стал Народным артистом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Дрессировщик Эдгард Запашный, узнав об этом, порадовался за знаменитость.
«Григорий Лепс награжден званием Народный артист России. От всей души поздравляю супер артиста и настоящего сына своего Отечества», - написал Запашный в своем телеграм-канле.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что Григорий Лепс открыл выставку своих работ. Неожиданно артист нашел в себе дар художника.