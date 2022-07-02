Сын ни разу не навестил в больнице: скончалась мать Гогена Солнцева

Мать эпатажного шоумена Гогена Солнцева Людмила Кравцова умерла в больнице после осложнений, вызванных коронавирусом. Болезнь сказалась на суставах женщины, в результате ей ампутировали ногу.

Врачи больше месяца боролись за жизнь Кравцовой, однако исход получился трагическим.

«Да, моя мать умерла. Пока никаких подробностей не знаю. Мне только час назад сообщили данную информацию», — прокомментировал Солнцев журналистам.

Как сообщает портал Prozvezd.info, Гоген не интересовался состоянием матери и ни разу за все время не навестил ее в медучреждении.

Отметим, что отношения Гогена Солнцева с родной матерью всегда были натянутыми. Как утверждал шоумен, в детстве родительница хотела его убить и совершенно не занималась его воспитанием.

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