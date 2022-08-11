«Сын Мартин оставался за старшего»: Авербух рассказал, кто помогает Арзамасовой с ребенком

Как отметил Илья Авербух, его младший наследник еще совсем маленький. Сравнивать его и воспитание Мартина сложно. По словам Авербуха, первый день рождения Льва они отметили все вместе на фестивале фейерверков, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что недавно Авербух и Арзамасова отмечали день рождения общего сына. Хореограф не раз отмечал, что старается проводить все свободное время с младшим наследником.