«Сын Мартин оставался за старшего»: Авербух рассказал, кто помогает Арзамасовой с ребенком

Хореограф Илья Авербух рассказал, кто помогает его жене, актрисе Лизе Арзамасовой, в воспитании сына, когда он уезжает из дома по работе.
«Вся семья меня поддерживает, когда я уезжаю на гастроли. А сын Мартин оставался за старшего и со всем прекрасно справился».
Как отметил Илья Авербух, его младший наследник еще совсем маленький. Сравнивать его и воспитание Мартина сложно. По словам Авербуха, первый день рождения Льва они отметили все вместе на фестивале фейерверков, сообщает РИА Новости.
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Напомним, что недавно Авербух и Арзамасова отмечали день рождения общего сына. Хореограф не раз отмечал, что старается проводить все свободное время с младшим наследником.