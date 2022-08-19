Сын маму перерос: Барановская спряталась за спиной старшего ребенка от Аршавина

37-летняя телеведущая Юлия Барановская отдыхает с семьей в Сочи. Вместе с детьми звезда экрана отправилась в парк приключений в горах, откуда опубликовала в микроблогах много снимков.

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На одном из снимков Барановская позирует со старшим сыном, 17-летним Артемом. Юноша за лето вытянулся вверх еще выше и теперь мама рядом с ним выглядит совсем девочкой. Юлия спряталась за спину ребенка, как за каменную стену.

«Старший!» - подписала фото Барановская.

Подписчики в комментариях оценили снимок: «Похож на отца», «Стена, защита», «Красавец», «Какой красивый парень, а мама тоже красавица и умница», «Красавчик!!! Надо же так на отца похож», «Юлия, Вы прекрасно выглядите. Вот так не зная, можно подумать, что Ваш сын со своей девушкой стоит, а не мамой», - пишут люди.