Сын Кристины Орбакайте вместе с женой пришел поддержать свою мачеху на презентацию нового шоу

Наталья Подольская решила запустить свой проект на YouTube «Ваша Наташа». Ее пришли поддержать родные, даже Никита Пресняков.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Никита Пресняков и Алена Краснова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: соцсети звезды

Владимир Пресняков уже много лет выступает на публике. Ему удалось покорить миллионы поклонников. Певец уже больше 10 лет счастлив в браке с Натальей Подольской. Примечательно, что порой они даже выступают на одной сцене. Избранница подарила артисту сыновей: Артемия и Ивана. Недавно они отвели старшего наследника в 1 класс.

На этот раз Наталья решила устроить презентацию своего нового YouTube-шоу «Ваша Наташа». Она собрала несколько десятков гостей, устроив застолье. Для такого случая артистка облачилась в шелковое платье цвета сочной травы. Пресняков находился рядом с ней. Он предстал в черном костюме. 

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Примечательно, что пришел поддержать мачеху Никита Пресняков. Он является старшим сыном Владимира от отношений с Кристиной Орбакайте. Молодой музыкант был с женой Аленой Красновой. Он редко выходит в свет, но решил не пропускать такое семейное событие. 

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Никиты очень схожие черты лица с отцом. Другие осыпали комплиментами его жену-модель. 

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