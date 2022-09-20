Сын Кристины Орбакайте вместе с женой пришел поддержать свою мачеху на презентацию нового шоу

Примечательно, что пришел поддержать мачеху Никита Пресняков. Он является старшим сыном Владимира от отношений с Кристиной Орбакайте. Молодой музыкант был с женой Аленой Красновой. Он редко выходит в свет, но решил не пропускать такое семейное событие.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Никиты очень схожие черты лица с отцом. Другие осыпали комплиментами его жену-модель.