Сын Кристины Орбакайте вместе с женой пришел поддержать свою мачеху на презентацию нового шоу

Владимир Пресняков уже много лет выступает на публике. Ему удалось покорить миллионы поклонников. Певец уже больше 10 лет счастлив в браке с Натальей Подольской. Примечательно, что порой они даже выступают на одной сцене. Избранница подарила артисту сыновей: Артемия и Ивана. Недавно они отвели старшего наследника в 1 класс.
На этот раз Наталья решила устроить презентацию своего нового YouTube-шоу «Ваша Наташа». Она собрала несколько десятков гостей, устроив застолье. Для такого случая артистка облачилась в шелковое платье цвета сочной травы. Пресняков находился рядом с ней. Он предстал в черном костюме.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что пришел поддержать мачеху Никита Пресняков. Он является старшим сыном Владимира от отношений с Кристиной Орбакайте. Молодой музыкант был с женой Аленой Красновой. Он редко выходит в свет, но решил не пропускать такое семейное событие.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Никиты очень схожие черты лица с отцом. Другие осыпали комплиментами его жену-модель.