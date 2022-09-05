Сын — копия Филиппа: Стоцкая в ультрамодных джинсах и кремовой косухе оверсайз отметилась на прогулке с детьми

Анастасия Стоцкая уже давно стала известной певицей. Она тепло общается с Филиппом Киркоровым. В свое время они вместе участвовали в мюзикле «Чикаго». Примечательно, что артистка дважды состояла в браке. От ресторатора Cергея Абгаряна она родила сына Александра и дочку Веру. Однако в 2019 году звезда снова развелась.
Даже летом Стоцкая много работала. Она играет в театре. Примечательно, что свободное время артистка посвящает семье. Иногда ее можно увидеть на вечеринках. Певица следит за фигурой и часто носит платья. Также в ее гардеробе много луков в стиле кэжуал. 5 сентября она отправилась на прогулку с детьми.
Анастасия предпочла многослойный образ. Она облачилась в рваные широкие джинсы, которые уже стали трендом сезона. Она также дополнила лук рубашкой из денима и косухой оверсайз кремового цвета. В таком же стиле была одета ее дочка Вера. Пятилетняя кроха скопировала мамин наряд, заменив рубашку футболкой. А сын звезды был в джинсах и бомебере.
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Анастасия Стоцкая с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как вырос Александр. Мальчику только 11 лет, но он скоро догонит маму по росту. Многие снова заметили, что наследник Стоцкой похож на Киркорова.
«Шикарные», «Красивые и счастливые», «Очень красивые дети, прогулка сразу станет веселее, и такие модные все», «Сын прям миниатюрный Филипп», «Как они похожи на короля», «Милота», — стали писать подписчики.