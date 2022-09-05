Сын — копия Филиппа: Стоцкая в ультрамодных джинсах и кремовой косухе оверсайз отметилась на прогулке с детьми

Анастасия предпочла многослойный образ. Она облачилась в рваные широкие джинсы, которые уже стали трендом сезона. Она также дополнила лук рубашкой из денима и косухой оверсайз кремового цвета. В таком же стиле была одета ее дочка Вера. Пятилетняя кроха скопировала мамин наряд, заменив рубашку футболкой. А сын звезды был в джинсах и бомебере.

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