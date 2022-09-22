Сын Газманова намекнул, что поедет на фронт

Сын Олега Газманова Родион поддержал в социальных сетях ребят, которых призвали по частичной мобилизации. Певец намекнул, что он, возможно, тоже отправится в ту сторону.

«Нашим ребятам на передовой сил и удачи. Возможно, скоро увидимся. Я верю в свою страну и в большинство живущих здесь людей», — написал Газманов.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом Газманов подчеркнул, что сейчас очень важно сохранять спокойствие и не паниковать. Певец попросил своих поклонников «не сбивать себя с пути».