Сын Елены и Владимира Пресняковых вспомнил о детстве в казенных стенах свердловского интерната

В интервью Наталье Подольской для ее YouTube-канала «Ваша Наташа» Владимир Пресняков – младший рассказал о том, что скрывалось за красивой ширмой семейного благополучия. Так, музыкант впервые позволил себе заговорить о наболевшем, излив душу любимой женщине.

Детство Владимира Преснякова – младшего было далеко не таким безоблачным, как думают его поклонники. Звездные родители отвезли сына в школу-интернат в Свердловске. Муж Натальи Подольской и по сей день с тяжелым сердцем вспоминает те дни, когда он жил вдали от семьи. Особенно будучи маленьким мальчиком он скучал по маме Елене и считал дни до встречи с ней.

В школу-интернат любимого сына чета Пресняковых отправила не из-за того, что он отличался плохим поведением. Да и зла на родителей Владимир Пресняков – младший не держит.