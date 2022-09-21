Сын Елены и Владимира Пресняковых вспомнил о детстве в казенных стенах свердловского интерната

В интервью Наталье Подольской для ее YouTube-канала «Ваша Наташа» Владимир Пресняков – младший рассказал о том, что скрывалось за красивой ширмой семейного благополучия. Так, музыкант впервые позволил себе заговорить о наболевшем, излив душу любимой женщине.
Детство Владимира Преснякова – младшего было далеко не таким безоблачным, как думают его поклонники. Звездные родители отвезли сына в школу-интернат в Свердловске. Муж Натальи Подольской и по сей день с тяжелым сердцем вспоминает те дни, когда он жил вдали от семьи. Особенно будучи маленьким мальчиком он скучал по маме Елене и считал дни до встречи с ней.
В школу-интернат любимого сына чета Пресняковых отправила не из-за того, что он отличался плохим поведением. Да и зла на родителей Владимир Пресняков – младший не держит.
«Я знал, что у меня есть родители, что они заняты, так жизнь у них сложилась. Я это понимал. У меня была замечательная бабушка, семья мамы, которая не давала мне скучать.
Я научился считать очень рано, считал дни, когда приедет мама. Ко всем привыкаешь. Свердловский интернат, дождь, все так казенно, серо», — вспоминал Пресняков-младший.