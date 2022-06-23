Сын Дмитрия Губерниева прошел кастинг на шоу «Голос»

Сын спортивного комментатора Дмитрия Губерниева Михаил, которому 19 лет, в соцсетях сообщил, что успешно прошел кастинг на популярном проекте «Голос».
«Я прошел кастинг! Встретимся на слепых прослушиваниях».
Напомним, что единственный сын у Дмитрия Губерниева появился на свет в 2002 году. Его матерью является бывшая легкоатлетка и призер Олимпиады Ольга Богословская.
Пост Михаила Губерниева. Фото: соцсети
Заметим, что в 2020 году Михаил Губерниев с успехом окончил школу и поступил в Высшую Школу Экономики. При этом он отмечал, что сейчас много времени проводит со своим звездным отцом.
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